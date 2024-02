Anitta e The Weeknd podem assinar parceria musical

Prestes a lançar mais um álbum, Anitta poderá assinar uma parceria com o canadense The Weeknd. Na última quinta-feira (15), o produtor musical norte-americano Mike Dean, que coleciona trabalhos com o astro do pop mais ouvido do mundo no Spotify, deu indícios de que ele possui uma gravação com a ‘Girl from Rio’.

Em um vídeo publicado no YouTube, o músico mostrou algumas pastas de seu computador, e foi identificado um arquivo sob o título de “ANITTA ABEL MASTER”, indicando que estaria produzindo uma parceria entre Anitta e The Weeknd.