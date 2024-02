Após forte chuva, Rio Acre sobe mais de meio metro em 24 horas; veja a medição

Após a forte chuva que atingiu a capital acreana e as cabeceiras do Rio Acre na noite da última quarta-feira (31), o nível do afluente teve uma subida significativa em 24 horas, chegando a 8,38 metros na medição das 6h desta quinta-feira (1).

O aumento no volume das águas foi de 60 centímetros de um dia para o outro, já que o afluente havia marcado 7,78 metros na medição feita pela Defesa Civil na quarta-feira.

O rio tinha apresentado vazante na segunda-feira (29), quando marcou 7,58m. Uma redução de 32 centímetros em 24 horas. No domingo o afluente registrava 7,90 metros.

A previsão, segundo a Defesa Civil de Rio Branco, é que o rio continue subindo na capital acreana nas próximas horas, já que a chuva geral atingiu, também, os municípios do Alto Acre e o Riozinho do Rola.

Previsão para a quinta-feira

De acordo com a previsão divulgada pelo meteorologista Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui, a quinta-feira em todo o estado será de tempo abafado com chuvas pontuais e passageiras.

As temperaturas mínimas ficam entre 21ºC e 24ºC, enquanto as máximas não devem passar dos 32ºC em todos os municípios acreanos.

O meteorologista alertou, ainda, para a possível subida repentina de alguns rios no estado. “As chuvas intensas que ocorreram nas últimas 48 horas em todo o centro e o oeste do Acre farão o nível dos rios Juruá, Tarauacá e Liberdade subir rápida e acentuadamente. Em Cruzeiro do Sul e em Tarauacá, os níveis dos rios poderão atingir a cota de atenção e transbordar nos próximos dias”, ressaltou.