Assalto a mansão deixa 3 criminosos mortos após confronto com a PM; um foi carbonizado

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas. Um segundo criminoso foi morto durante um tiroteio com policiais militares. O terceiro homem morreu no hospital após ser baleado no rosto pelo vigilante da residência, de acordo com a Secretaria da Segurança, .

A Secretaria da Segurança não informou se os moradores foram feridos pelos criminosos e nem o que os bandidos conseguiram roubar no local.