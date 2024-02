Atacante do Adesg deixa time acreano e acerta transferência para futebol da Malásia

O atacante Pedro acertou a rescisão de contrato com a Adesg e não vai mais jogar pelo Leão no Campeonato Estadual. Os representantes do atleta acertaram uma transferência para o futebol da Malásia.

“Estamos perdendo um jogador importante, mas isso faz parte do futebol. Sabíamos dessa possibilidade e agora é tentar encontrar uma peça de reposição”, comentou o técnico Zé Marco.

Vai ao mercado

Segundo Zé Marco, a Adesg deve voltar ao mercado em busca de uma ou duas peças para o ataque. “Precisamos contratar. O problema é que neste momento as opções são poucas. Vamos avaliar com calma para podermos tomar a decisão correta”, afirmou o treinador.

Somente no dia 9

Depois do empate por 0 a 0 com Andirá na estreia do Estadual, a Adesg volta a campo somente no próximo dia 9 para um confronto contra o Independência.