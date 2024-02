Banda Arregaça-aê agita primeira noite do Carnaval da Família, na Gameleira

A primeira noite do Carnaval da Família, que aconteceu nesta sexta-feira (9), no Calçadão da Gameleira, centro de Rio Branco, contou com várias atrações locais, entre elas, a banda Arregaça-aê, que agitou os foliões com um repertório musical diversificado.

A banda Arregaça-aê, muito conhecida como porta-garrafas nas festas na capital e demais municípios acreanos, foi a primeira da noite a se apresentar.

De acordo com a vocalista da banda, Agleni Miranda, foram duas semanas de ensaios para se preparar para o carnaval 2024. “Nós ensaiamos por duas semanas, basicamente. É corrido, foram horas de ensaio, tivemos que relembrar músicas, pois é apenas uma vez no ano que acontece a festa”, contou Agleni.

A cantora revelou, ainda, que a banda tem uma agenda de shows bastante agitada durante os cinco dias de carnaval. “Todos os dias durante o carnaval nós vamos fazer show. Cada noite será em um lugar diferente “, destacou.

Além da Arregaça-aê, a programação da primeira noite de carnaval contou com as apresentações do Bloco Sem Limites, da DJ Cau Bartholo, de Ferdiney Rios e Banda, e do cantor Eduardo Safadão e Banda.