Bebê Shein: pequena foliã chama atenção com fantasia no Carnaval da Gameleira

Com apenas 1 ano e 7 meses, a pequena Jade Helena desfila e posa pelo Carnaval da Gameleira, na tarde desta segunda-feira (12), com uma fantasia que leva o nome do famoso site chinês de compras, Shein. Com bota preta, laço na cabeça, saia e cropped estampados com o nome da marca, ela ainda usa uma pequena bolsa que dá o charme final na fantasia.

O pai, Fábio Ferreira, de 29 anos, conta que essa é a segunda fantasia deste carnaval e que a ideia surgiu por toda a família comprar e usar muitas roupas do site.

“A gente sempre comprou coisas para ela da Shein. Aí a gente viu uma inspiração aí e resolvemos fazer. E ela curte, ela gosta, ela gosta de do movimento, de pessoas, de festa, zoada. Ela não se intimida com foto, fica bem quietinha pra tirar foto”, comenta o pai.

Apesar da idade, esse já é o segundo Caranaval da Jade. Fábio conta que em 2023 ela foi fantasiada de Barbie e de Mamãe Noel. Neste ano, ela curte sua segunda noite de festa. “Provavelmente vamos levá-la amanhã para ver o desfile dos blocos também. A estrutura está muito bonita, esta movimentado e bem seguro”, afirma o pai.

A programação cultural do Carnaval da Família começou na sexta-feira (9), e tem a participação de 15 bandas, cinco DJs locais, três grupos das culturas tradicionais, além do grupo da terceira idade. E no encerramento, terça-feira (13), show nacional com um dos maiores sambistas brasileiros, Neguinho da Beija-Flor.