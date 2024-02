Botafogo e Vasco fazem clássico decisivo pelo Campeonato Carioca

O Botafogo recebe o Vasco, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (18) no estádio Nilton Santos, para um clássico que pode definir o futuro das equipes no Campeonato Carioca. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Ocupando a 4ª posição da classificação com 14 pontos, o Alvinegro de General Severiano tem sua última partida como mandante pela 1ª fase da competição, depois enfrenta o Audax em Bacaxá e disputa clássico com o Fluminense no Maracanã. Assim, nesse contexto é fundamental que a equipe comandada pelo técnico Tiago Nunes some pontos para continuar sonhando com a classificação para as semifinais do Carioca.

Porem, para o clássico deste domingo o Botafogo tem um grande desfalque, o atacante Luiz Henrique, que sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. Além disso, a equipe de General Severiano vive um dilema, poupar ou não algumas peças para o primeiro jogo da segunda fase prévia da Copa Libertadores, que será disputada a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (21), contra o Aurora (Bolívia).

Desta forma, o provável time que o técnico Tiago Nunes deve mandar a campo é: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Victor Sá e Tiquinho Soares.

O Vasco também joga o clássico com a obrigação de vencer. Atual 5º colocado com 13 pontos, o Cruzmaltino ainda terá pela frente confrontos com o Volta Redonda e com a Portuguesa. Em seu último compromisso na competição, a equipe de São Januário ficou no 0 a 0 com o Fluminense em uma partida na qual a atuação da arbitragem foi muito contestada.

cartões recebidos no confronto com o Tricolor das Laranjeiras. Sem poder contar com dois de seus principais defensores, o técnico argentino Ramón Díaz deve mandar a campo a seguinte formação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Rojas, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames e Payet; David e Vegetti.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Botafogo e Vasco com a narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Campos e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: