Brasileira é detida por perseguir Harry Styles

As informações foram divulgadas nesta terça-feira (20/2), após a primeira audiência de Myra. De acordo com informações do jornal Daily Mail, entre as correspondências enviados e entregues em mãos pela brasileira, estavam até cartões de casamento. Além disso, ela, que viveria com um companheiro no Brasil, teria demonstrado interesse sexual pelo cantor nas cartas.

A mulher teria saído de casa para fazer a viagem, sem avisar a família, em dezembro de 2023. Ela ficou hospedada em um albergue no oeste de Londres e foi detida pela polícia inglesa no fim de janeiro deste ano sob acusação de causar “sério alarme e angústia” a Harry Styles durante um incidente na capital.

De acordo com representantes do artista, Myra provocou “efeito adverso substancial nas atividades habituais do dia-a-dia” dele com suas ações. Além disso, na primeira vez que foi ouvida no tribunal, em 23 de janeiro, a acusação afirmou que ela “seguiu uma conduta – nomeadamente assédio – que equivalia a perseguição, causando grave alarme ou angústia”.

Agora, ela tem uma nova audiência marcada para abril e segue sob custódia das autoridades inglesas. A defesa da brasileira alega que um médico acredita que ela estava em um “episódio maníaco” quando foi atrás do cantor.