Brasileiro que foi caçado por 14 dias nos EUA será julgado no Brasil

A Justiça de Tocantins marcou para 29 de fevereiro a primeira audiência de instrução e julgamento de Danilo Sousa Cavalcante, apontado como responsável pela morte de Valter Júnior Moreira dos Reis em 2017, no estado brasileiro. A sessão deveria ter sido realizada em outubro do ano passado, mas foi adiada para 2024.

O nome de Danilo Cavalcante ganhou destaque depois que ele fugiu de uma prisão nos Estados Unidos (EUA), em agosto do ano passado, e ficou 14 dias foragido. Ele foi condenado a prisão perpétua no país pelo assassinato de sua ex-companheira, Débora Evangelista Brandão.

Danilo foi recapturado após 14 dias de buscas. Ele irá participar da audiência de instrução por videoconferência. A sessão deve ser realizada no Fórum de Gurupi, a partir das 13h. A data foi marcada após acordo com as autoridades norte-americanas. As informações são da TV Anhanguera.

Crime no Brasil

Danilo Cavalcante é acusado de matar Valter Júnior Moreira dos Reis, de 20 anos. O crime aconteceu em 5 de novembro de 2017, em Figueirópolis, no sul do Tocantins. A vítima era amiga do criminoso e foi morta a tiros em uma lanchonete da cidade, em decorrência de uma dívida.

A primeira audiência havia sido marcada para o ano passado, seis anos após o assassinato. No entanto, o andamento do processo foi adiado depois de um pedido da Defensoria Pública do Tocantins.

Ainda em 2017, a Justiça aceitou o pedido de prisão apresentado pelo Ministério Público Estadual (MPE) e Danilo se tornou foragido. Ele responde por homicídio duplamente qualificado.

Em 2018, Danilo Cavalcante conseguiu deixar o Brasil e fugir para os Estados Unidos.