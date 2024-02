Campeão de 2023, Sambase abre desfile dos Blocos do Carnaval de Rio Branco 2024

Bloco Bicampeão (2018 e 2023) no carnaval de Rio Branco, o Sambase abriu os desfiles deste ano, na noite desta terça-feira (13), na Avenida Getúlio Vargas, Centro da cidade. Sem integrar a competição de 2024, o bloco fez uma apresentação especial, que começou por volta das 19h30.

Com pouco mais de 10 minutos de duração, o desfile foi puxado pelo Rei Momo, Rainha Trans e Rainha Gay do Carnaval 2024, eleitos na primeira noite de festa. De vermelho e branco, a bateria tocou o samba enredo do último ano pela Avenida.

O bloco Sambase foi fundado em 1978 por moradores do Bairro da Base. Segundo a produção do desfile deste ano, foi uma decisão do próprio bloco não participar da disputa de 2024. Ao todo, três blocos participam do concurso: Sem Limite, 6 é D+ e Unidos do Fuxico. Eles disputam o prêmio de R$6 mil.

O desfile oficial dos blocos marcou o encerramento do Carnaval de Rio Branco 2024. Parte da Avenida Getúlio Vargas foi interditada, onde foram instalados um palco e arquibancadas.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet:

Assista a última noite de Carnaval ao vivo: