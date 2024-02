Campeonato Feminino terá 18 equipes na disputa e começa no domingo no Álvaro Dantas

O departamento de esportes da secretaria de Educação, Esportes e Cultura promove no domingo, 25, a partir das 14 horas, no ginásio Álvaro Dantas, o Campeonato Feminino Adulto de Futsal. A competição terá 18 equipes na disputa do título.

“A ideia do torneio é incentivar ainda mais a prática do futsal feminino no Estado. O número de equipes inscritas surpreendeu de maneira positiva e a meta é realizar uma grande competição”, comentou Marcelo Fontenele, um dos componentes da equipe de coordenação do torneio.

Parceria com a Fafs

A competição vai ser realizada em parceria com a Federação Acreana de Futsal (Fafs). “Conseguimos fechar um bom campeonato. Estamos iniciando 2024 com um grande torneio”, afirmou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Divididas em 4 chaves

As 18 equipes foram divididas em quatro chaves e as duas primeiras colocadas avançam para a fase decisiva em busca do título em jogos eliminatórios.