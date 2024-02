Cantor sertanejo é preso acusado de importunação sexual por funcionária de hotel

O cantor sertanejo Thales Lessa, autor da canção “Cadê seu namorado moça?”, foi preso na noite de segunda-feira (12/2) por importunação sexual quando retornava do município de Araxá para Uberlândia, em Minas Gerais, na rodovia MG-452.

A prisão foi efetuada após a Polícia Militar de Araxá receber a denúncia da gerência do Grande Hotel de Araxá, relatando que uma funcionária do setor de massagem havia sido importunada sexualmente pelo sertanejo que estava hospedado no local e foi embora após ter cometido o suposto crime.

Ele foi abordado enquanto trafegava pela rodovia e conduzido para a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) do município, onde contou que é cliente habitual do serviço de massagens do hotel e tem o hábito de ficar despido durante a sessão, sendo que nada saiu da normalidade ao ser atendido pela funcionária.

O delegado Dr. André Luiz, responsável pelo plantão da noite na 2ª delegacia regional de Polícia Civil, após ouvir as partes envolvidas decidiu por ratificar e manter a prisão do acusado cantor e compositor Thales Lessa em Araxá. O cantor foi acompanhado por quatro advogados na delegacia.

O cantor permanece preso na cidade aguardando a audiência de custódia que deve ser realizada nesta terça-feira (13/2), onde o juiz determinará se ele permancerá preso ou responderá o inquérito policial em liberdade.