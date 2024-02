Confederação Brasileira de Futebol define datas dos jogos do Humaitá e Rio Branco na Copa Verde

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta, 14, as datas dos confrontos do Humaitá e do Rio Branco pela primeira fase da Copa Verde. O Tourão entra em campo na quinta, 22, às 18 horas, no Florestão, contra o Trem, do Amapá. O Rio Branco joga contra o Águia, em Marabá, no interior do Pará, na quarta, 28, às 18 horas (horário do Acre).

Precisam vencer

Humaitá, em casa, e Rio Branco, fora, precisam vencer os jogos para avançar no torneio. Em caso de empate nos duelos, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.

Participações ruins

Humaitá e Rio Branco terão, mais uma vez, a possibilidade de realizar uma boa campanha no torneio. O futebol acreano tem um histórico de participações ruins na Copa Verde.