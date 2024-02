Com cardápio variado, China In Box oferece pratos a partir de R$ 29,99; confira opções

Uma das maiores rede de comida chinesa, China in Box, com mais de 30 anos de tradição, está no Acre e servindo comida chinesa com um preço acessível e cardápio variado.

Com opções de Yakisoba, macarrão oriental, frango tarê, frango crispy, frango agridoce, poke, sushi e temaki, o China in Box tem pratos a partir de R$ 29,99. Os pedidos podem ser feitos pelo Ifood, através do link (clique aqui). Além disso, também tem a opção de comer no espaço físico do China in Box, na Avenida Nações Unidas, 361, no bairro Bosque, em frente ao Restaurante Água na Boca.

Sobre o China in Box

Como um dos líderes de mercado no segmento, hoje são mais de 164 lojas China in Box e mais de 50 lojas Gendai espalhadas pelo Brasil. O China in Box e o Gendai iniciaram suas atividades em 1992, quando Robinson Shiba, inaugurou a primeira loja do China in Box no bairro paulistano de Moema. A primeira unidade do Gendai foi instalada no Shopping Morumbi, em São Paulo, no mesmo ano. A proposta era inaugurar uma loja de produtos japoneses diferente do circuito comercial do bairro da Liberdade.

Shiba criou o China in Box após uma viagem que realizou aos Estados Unidos, onde o delivery chinês era sucesso. A ideia foi implantada no Brasil e, em conjunto com o Gendai, hoje serve em média 6,5 milhões de pratos por ano.