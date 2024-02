Com direito a carro alegórico, Bloco ‘Unidos do Fuxico’ contagia desfile de Rio Branco

Bicampeão do concurso de blocos carnavalescos de Rio Branco, o “Unidos do Fuxico” foi o terceiro e último a desfilar na noite desta terça-feira(13), no carnaval da prefeitura de 2024. Em verde e rosa, com o samba-enredo “Cachaça traz alegria e deixa os fuxiqueiros felizes” o bloco trouxe a história da cachaça de forma divertida e animada.

O “Unidos do Fuxico” ficou em segundo lugar na competição de 2023 e neste ano chegou a investir cerca de R$70 mil para levar a garapa para a avenida. No abre alas, o bloco representou as plantações e colheita da cana de açúcar. Com muita energia, a Rainha de Bateria Andressa Pinck comandou os percussionistas vestidos de freis.

O destaque ficou para o carro final que trouxe um engenho de cachaça, representando a produção e o consumo da água ardente pelos “cachaceiros” vestidos de ternos cor de rosa. A ideia do tema surgiu pela “má fama” dos integrantes do bloco, que o presidente, Wellington Gomes Fraga, decidiu usar como inspiração.

Organizado pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB), o concurso vai premiar o primeiro lugar com R$ 6 mil, o segundo com R$ 5 mil e o terceiro lugar com R$ 4 mil. Os blocos serão avaliados em seis categorias: Samba enredo, Alegoria, Bateria, Harmonia, Rainha da Bateria e Comissão de Frente.

A avaliação foi realizada pelos 12 jurados: Júnior Martines, Juscelino Mello,Geovanne Souza, Marcelo Arruda, Elizangela Campos, Marques Izítio,Gessé de Freitas (Branco), Carlos Fernando, Anderson Lima, Damião Souza, Eduardo William e Kelly Brito.

O concurso começou por volta das 19h30 com apresentação do Bloco Sambase, vencedor da competição em 2023. A disputa começou com o bloco “Sem Limite”, seguido pelo “6 é D+” e encerrada com o desfile do “Unidos do Fuxico”.

Confira abaixo o samba-enredo do “Unidos do Fuxico”, composto por Chaga Fernandes e Aryson Fernandes, com melodia de Ed Cunha:

Título: Cachaça faz a Alegria do Povo e deixa os fuxiqueiros felizes

É no meu samba que tomo cachaça.

Meu combustível, para sorrir!

Trazendo inspiração para o sambista,

Deixando o fuxiqueiro feliz.

Cana caiana

veio de longe

Essa história eu vou contar.

Cruzou o mar, trouxe riqueza,

Em nossa terra, o verdejante coloriu meu Brasil.

Cana caiana, cana roxa, e amarela, cana fita e cana preta

Variedades! Que beleza!

No engenho, há processar

Põe a cana na moedas

Deixa girar!

Desce um líquido esverdeado

Vai fermentar!

No engenho, é destilado, provado e aprovado.

Aí está nossa cachaça do Brasil.

Tome gole da cachaça, sacode!

Sem a dose do santo

Ninguém pode.

É verde rosa encantando a avenida com alegria neste carnaval.

No alambique, nessa avenida, eu vou beber.

Canta fuxiqueiro!

Eu vou levar uma cachaça, o açúcar e o limão

E na avenida vou fazer um caipirão.