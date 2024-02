Com mais de 13 metros, Rio Juruá ultrapassa cota de transbordamento em Cruzeiro do Sul

As inundações ao redor do estado continuam causando estragos nos municípios. Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá ultrapassou a cota de transbordo – 13 metros – na manhã desta quarta-feira (28), atingindo o nível de 13,04 metros, segundo dados oficiais divulgados pela Defesa Civil da cidade.

Cruzeiro faz parte dos municípios que estão em situação de emergência, sendo também um dos mais críticos, segundo o Governo do Acre. A medida tem validade de 180 dias e passou a valer a partir da data de publicação.

O decreto de emergência facilita o acesso a recursos federais em casos de eventos extremos como esse. No Boletim Enchentes, o governo destaca ainda que “fica a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil constituída como unidade gestora orçamentária, podendo ordenar despesas atinentes a créditos abertos para atender atividades de defesa civil, bem como movimentar contas bancárias ou fundos específicos”.