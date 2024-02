Com muito axé, Sandra Melo abre quarta noite do Carnaval na Praça da Revolução

A quarta noite do Rio Branco Folia, Carnaval da prefeitura, que acontece na Praça da Revolução, nesta segunda-feira (12), teve a abertura com o show da cantora Sandra Melo e Banda. A cantora levou muito axé em um show animado, que fez o público presente pular e cantar junto com as músicas.

O show teve início por volta das 20h30 e teve músicas famosas que agitam os carnavais em todo o Brasil, como os hits da cantora Ivete Sangalo.

Além de Sandra Melo, o DJ Alessandro Brain fez o esquenta da festa. As outras atrações da noite são o DJ Marcelo Cordeiro Elias Sarkis, e Banda Hitz.

Na Praça da Revolução a festa de Carnaval vai até às 3h da manhã. Confira os registros exclusivos da apresentação da cantora Sandra Melo.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet:

Assista a transmissão da quarta noite do Carnaval 2024: