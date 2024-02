Concurso Caixa tem edital retificado; veja o que muda

O edital do Concurso Caixa foi retificado! De acordo com o documento publicado no Diário Oficial desta terça-feira (27), as alterações foram centradas nos conteúdos programáticos e nas cidades de lotação e de realização de provas para o cargo de Técnico Bancário Novo.

Além disso, o edital passará a conter um tópico relacionado a impressão digital; veja: “recusar-se, injustificadamente, a qualquer momento, a ser submetido a coleta de impressão digital”.

Aqui você confere todas as mudanças ligadas ao edital do Concurso Caixa!

Panorama do Concurso Caixa

O edital do Concurso Caixa oferta 4.050 vagas de níveis médio e superior de formação, com salário inicial de até R$ 14.915,00.

Veja a distribuição das oportunidades:

Nível médio

Técnico Bancário Novo: 1600 + 400 CR;

Técnico Bancário Novo para a área de TI: 1600 + 400 CR;

Nível superior

Médico do Trabalho: 23 + 5 CR; e

Engenheiro de Segurança do Trabalho: 17 + 5 CR.

Os futuros aprovados serão contemplados com os seguintes salários:

Técnico Bancário Novo: R$ 3.762,00

Técnico Bancário Novo para a área de TI: R$ 3.762,00

Médico do Trabalho: R$ 11.186,00

Engenheiro de Segurança do Trabalho: R$ 14.915,00

Para além, a Caixa dispõe de uma série de benefícios aos seus servidores; veja:

Auxílio refeição/alimentação: R$ 1.014,42;

Auxílio cesta alimentação: R$ 799,38;

Auxílio creche/ auxílio babá: R$ 602,81 (por filho, desde o nascimento até a idade de 71 meses);

Participação de plano de saúde

Subsídio para a prática de atividades físicas

Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

Participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo coletivo vigente;

Possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar;

Possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;

Programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes; e

Contrato de trabalho regido pela CLT e, portanto, com direito a FGTS, dentre outras vantagens.

Tem interesse e quer se inscrever? Então saiba que este processo deve ser feito no site da Cesgranrio entre 29/02 e 25/03/2024, mediante as seguintes taxas:

Nível médio: R$ 50,00; e

Nível superior: R$ 65,00.

Por fim, confira as etapas e provas:

Técnico bancário novo

1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório;

– Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Prova de Redação de caráter eliminatório;

Prova de Redação de caráter eliminatório; 3ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, de caráter eliminatório; e

– Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, de caráter eliminatório; e 4ª Etapa – Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.

Médico e engenheiro

1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

– Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Prova Discursiva de caráter classificatório e eliminatório;

– Prova Discursiva de caráter classificatório e eliminatório; 3ª Etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório;

– Avaliação de Títulos, de caráter classificatório; 4ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras; e

– Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras; e 5ª Etapa – Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.

Resumo do Concurso Caixa