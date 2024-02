Confira a programação do Carnaval da Família deste domingo

Neste domingo, o Bloco SBP abre o Carnaval da Família às 17h; Já o Bloco 6 é D+ se apresenta a partir das 18h. O grupo Samba Brothers inicia o show às 19h; o DJ Marcelo Cordeiro se apresenta nos intervalos. Álamo Kário e Banda assumem às 21h e, no fechamento da noite, a Banda Os Primos, às 23h.

O governo do Acre promove o Carnaval da Família de 2024 na Gameleira de Rio Branco, ponto histórico da capital acreana que recebeu uma infraestrutura especial para o evento, que tem a participação de diversas secretarias de Estado.

A Economia Solidária está presente com Feirantes e ambulantes que vendendo comidas e bebidas, para o público em geral. As polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e mais de 100 seguranças privados estão presentes.

A programação cultural do Carnaval da Família é formada por 15 bandas e cinco DJs locais, três grupos das culturas tradicionais, além do grupo da terceira idade. E para encerrar a festa, o show nacional com um dos maiores sambistas brasileiros, Neguinho da Beija-Flor.