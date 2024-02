Confira o horóscopo para todos os signos desta terça-feira; veja

O céu está passional, evocando a liberdade para amar! Nesta semana que começa em pique carnavalesco, o astral está afeito à conquista, à ousadia e ao respeito à diversidade!

nesse meio tempo, o céu ainda tem mais destaques que prometem dar o que falar ou, ao menos, gerar fortes emoções. Uma sequência de encontros e ingressos astrológicos importantes deve dinamizar a vida social e, especialmente, abrir novas possibilidades de realização mútua. Na terça-feira, dia 13, o planeta Marte deixa o formal signo de Capricórnio para adentrar nos libertários domínios do signo de Aquário. Na sexta-feira, dia 16, será a vez de Vênus também fazer a mesma troca. Ao ingressar nos territórios aquarianos, essa dupla celeste – cujo simbolismo retrata o desejo e a sedução – tem encontro marcado com Plutão, o patrono da sexualidade e do submundo do inconsciente.

Com esse trio junto no céu, será hora de quebrar tabus sobre tudo o que está relacionado ao universo da conquista, do poder pessoal e também da capacidade de renovar o amor. Revelando novas formas de amar, esse encontro ainda evoca a diversidade, o respeito e a aceitação de diferentes formatos de relacionamento. Pois, afinal, quem disse que as relações – com os outros ou, simplesmente, com a própria intimidade – precisam seguir padrões rígidos? Ao longo da história, a humanidade já explorou muitas maneiras de experimentar o amor e o prazer. Então, será o momento de reforçar o respeito às individualidades, especialmente aquelas que, de forma mútua e consentida, se unem pelo desejo e pela vontade de realizar em conjunto.

Então, que a sua semana seja repleta de revoluções amorosas, no mais amplo sentido do substantivo amor e do verbo amar!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 12 a 18 de fevereiro de 2023.

Áries

É hora de dar atenção às coisas certas, ariano. O seu senso de prioridade precisa estar afiado, pois a semana promete muitas revelações, abrindo possibilidades para fazer novos contatos e até investimentos.

Touro

Você está com a energia em alta e cheio de capacidade de realização, taurino. Seja mais ousado e não espere demais dos outros, buscando abrir caminhos para os seus sonhos.

Gêmeos

Você está reflexivo nesta semana, geminiano. É preciso saber ouvir e ser flexível para aceitar novos pontos de vista. Aja de maneira consistente aos seus valores e reforce a sua fé.

Câncer

A sua sensibilidade está em alta, canceriano. Esteja aberto ao novo, sendo também bastante observador para decidir com sabedoria. Aliás, na dúvida, busque bons conselhos com alguém de confiança.

Leão

É hora de trocar com as pessoas e pensar no seu futuro, leonino. Aliás, o momento também favorece os contatos sociais e os relacionamentos de todos os tipos.

Virgem

Você está cheio de profundidade, virginiano. Saiba usar bem a intuição e não deixe de buscar sabedoria com pessoas mais velhas e experientes que você. Aja com bastante consciência.

Libra

Com a sensibilidade aflorada, você parece propício a explorar até os temas mais tabu, libriano. Invista na sua intimidade e dê também vazão aos seus desejos mais profundos.

Escorpião

É hora de falar o que pensa e estabelecer boas parcerias, escorpiano. O astral promete novidades para você, especialmente no campo dos seus relacionamentos.

Sagitário

Organize a sua rotina e evite criar expectativas demais sobre o que você pode ou não realizar, sagitariano. É preciso cuidar da sua saúde e estar atento ao seu dia a dia, evitando excessos.

Capricórnio

Use a sua criatividade está em alta, capricorniano. Procure fazer as coisas do seu jeito, somente evitando ser ou parecer individualista. Aproveite também esse momento para se cuidar melhor.

Aquário

Nesta última semana da passagem do Sol pelo seu signo, o céu promete muita agitação, aquariano. Contudo, não se pode deixar de lado o cuidado com a intimidade e até com a família.

Peixes

A sua mente vai ficando cada vez mais agitada conforme se aproxima da data do ingresso do Sol no seu signo, pisciano. Procure ter mais foco, concentrando-se no que for essencial, mesmo que a vida social esteja agitada.