ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco transmitem 4º noite de Carnaval em Rio Branco; ASSISTA

Como diria a famosa marchinha de Carnaval, “quem sabe, sabe, conhece bem”, sabe mesmo que o ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco estão fazendo uma super transmissão ao vivo do Carnaval 2024. Nesta segunda-feira (12), acontece a quarta e penúltima noite de folia na capital acreana e o time transmite os dois maiores carnavais de Rio Branco, que acontece no Calçadão da Gameleira, organizado pelo Governo do Estado, e na Praça da Revolução, promovido pela Prefeitura de Rio Branco.

Até aqui, já aconteceram a escolha do Rei Momo, Rainha do Carnaval e Rainhas Gay e Trans, além do Baile Infantil e dos Idosos na Praça da Revolução e muitos shows nos dois espaços, inclusive com o Rei do Brega, Wanderley Andrade, que cantou grandes sucessos e atraiu milhares de acreanos. Nesta segunda-feira, acontece o Baile Infantil, às 16h, e as apresentações culturais Jabuti Bumbá, Marujada e Maracatu, na Gameleira, e na Praça da Revolução, os foliões poderão curtir os shows de bandas locais.

Você perdeu as primeiras três noites de Carnaval? O ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura, transmitiram as noites de folia e você pode assistir no YouTube do ContilNet quantas vezes quiser. Assista!

ASSISTA AO VIVO A QUARTA NOITE: