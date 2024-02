Copa Assermurb de Handebol será promovida em março

Vai ser realizada entre os dias 15 e 17 de março, no ginásio Álvaro Dantas, a 1ª Copa Assermurb de Handebol nas categorias Sub-14 e 18, no feminino, e Sub-14 e 17, no masculino.

“Vamos promover o evento e o nosso objetivo é trabalhar com as equipes das escolas. Essa valorização da juventude é muito importante na visão da equipe organizadora”, explicou a desportista Lanna Vaz.

Apoio para a competição

A Secretaria de Educação e a Família Vaz irão realizar a competição com apoio da Federação Acreana de Handebol (FACH).

“Conseguimos apoios importantes para realização do evento. Esse é um primeiro trabalho, mas temos a intenção de realizar torneios em outras modalidades. A Assermurb é um clube importante dentro da história do esporte acreano”, comentou uma das coordenadoras da competição.

Participação das famílias

Lanna Vaz destacou a importância das participações das famílias acompanhando os atletas na Copa.

“Queremos essa integração das torcidas com as equipes. Estamos pensando em algumas promoções e termos as famílias reunidas em torno do evento será muito importante”, avaliou Lanna Vaz.