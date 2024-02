Corpo do pai que desapareceu após buscar por filha em naufrágio é encontrado boiando

Neste domingo (25), o corpo de José Ribamar, 38 anos, foi encontrado boiando nas águas do Rio Purus, interior do Acre. Ele estava desaparecido após buscar pela filha que estava sumida em razão de um naufrágio.

O acontecimento trágico se deu na boca do Caeté. Segundo informações, a embarcação transportava oito pessoas, a grande maioria sendo crianças. A família teria saído do porto da feira livre, Rio Iaco, e estava retornando para casa. No local do ocorrido há uma espécie de correnteza e muitos balseiros. A canoa teria entrado na água agitada e acabou virando.

A filha dele, de apenas 9 anos, ainda segue desaparecida.

Relembre o caso:

Ele salvou três garotos, a esposa e ao tentar salvar a criança de 9 anos, José Ribamar acabou sendo tragado pelas águas. Sua esposa conseguiu sobreviver e salvar outra criança que estava no barco.