VÍDEO: ContilNet vai ao local onde pai e filha desapareceram depois de barco naufragar

Um morador de Sena Madureira identificado até agora como José Ribamar, que tem entre 35 a 40 anos, que morava na região da comunidade Boca do Iaco está desaparecido nas águas. Uma criança de apenas 9 anos, filha de José Ribamar, também está sumida.

SAIBA MAIS: URGENTE: embarcação naufraga em rio no interior do Acre e duas pessoas desaparecem

O acontecimento trágico se deu na boca do Caeté. Segundo informações, a embarcação transportava oito pessoas, a grande maioria sendo crianças. A família teria saído do porto da feira livre, Rio Iaco, e estava retornando para casa. No local do ocorrido há uma espécie de correnteza e muitos balseiros. A canoa teria entrado na água agitada e acabou virando.

Ele salvou três garotos, a esposa e ao tentar salvar a criança de 9 anos, José Ribamar acabou sendo tragado pelas águas. Sua esposa conseguiu sobreviver e salvar outra criança que estava no barco.

Os Bombeiros de Sena Madureira estão no local da tragédia e iniciaram os mergulhos há poucos minutos, porque os equipamentos estavam sendo utilizados em outra missão de afogamento no Rio Purus. Uma canoa está levando a mulher e as crianças para a cidade.

Veja os vídeos: