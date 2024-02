Cruzeiro libera e Jackson chega neste sábado para reforçar o Rio Branco

A diretoria do Cruzeiro, de Alagoas, resolveu liberar o volante Jackson e o atleta desembarca na capital acreana sábado, 17, para reforçar o Rio Branco na temporada de 2024. O atleta atuou pelo Estrelão e deve ficar à disposição do técnico Vaguinho Santos.

“Conversei com o presidente do Cruzeiro e acertamos a liberação do Jackson. Vamos preparar a documentação e a meta é poder contar com seu futebol na Copa do Brasil”, disse o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

Alê e Dodô

O meia Alê e o atacante Dodô devem ser liberados pelo departamento médico para o treinamento deste sábado. Os dois atletas são opções importantes para o início da temporada.

Fim de semana

O elenco do Rio Branco vai trabalhar no fim de semana visando o jogo contra o CRB, de Alagoas, pela Copa do Brasil. A partida será realizada na quarta, 21, às 19h30, no Florestão.