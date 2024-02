Em defesa da floresta, Jabuti Bumbá anima Carnaval das crianças na Gameleira; veja fotos e vídeos

“Olha as criancinhas brincando com o Jabuti, olha o jabuti brincando com as criancinhas”. Cantando esses versos o Jabuti Bumbá levou as crianças para cantar e dançar na tarde desta segunda-feira (12), no Carnaval do Estado, na Gameleira. O coletivo, cuja trajetória se estende por 18 anos, entregou uma performance de quase uma hora, destacando a relevância da preservação ambiental e resgatando os mitos amazônicos.

Na plateia estavam Benjamim e Sofia, filhos da Lídia Maciel. A mãe, que ainda não conhecia o Jabuti, comentou sobre o diferencial da atração na programação do Carnaval local. Trazer cultura para as crianças, uma atração diferente. Meus filhos nunca tinham visto, achei lindo e eles também gostaram muito!”, comenta Lídia.

Ao todo, 18 artistas, entre crianças, jovens e adultos se apresentaram na apresentação do Jabuti. Com ensaios e apresentações constantes durante o ano, cada performance traz uma novidade. “Como é uma apresentação de Carnaval, nós tiramos os momentos que trazem uma questão mais religiosa. Mas o Jabuti tem tudo a ver com as crianças. Animados por este carnaval!”, comenta Bianca Andreia, esposa do Mestre Cícero.

Cícero recorda que em 1977 ele já havia criado um grupo com a mesma proposta do Jabuti, de defender a natureza. Após um sonho em que sua irmã o viu reunido com um jabuti e várias crianças, o Jabuti Bumbá nasceu.

“Jabuti é proteção ambiental, é proteger a floresta e cuidar dos mais fracos. Nós temos ele como símbolo de resistência porque ele resiste muito tempo na floresta. Fazemos dança, teatro, música, repente e cordel tudo junto. É toda a cultura que existe no Brasil que é importante. E o Jabuti passa a ser uma cultura do Brasil”, afirma Cícero Franca, criador do grupo.

A programação cultural do Carnaval da Família segue até terça-feira (13) com a participação de 15 bandas, cinco DJs locais, três grupos das culturas tradicionais, além do grupo da terceira idade. E no encerramento, o show nacional com um dos maiores sambistas brasileiros, Neguinho da Beija-Flor.

Vídeo das crianças: