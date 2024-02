Especial Marisa Monte e Milton Nascimento marcam o início de março no Acre; veja na Agenda Cultural

MÚSICA

Musical Liberdade, Liberdade

Dia 01/03 às 19h30

Local: Usina de Arte João Donato

Entrada: Gratuita

O que é ser livre? Durante este musical cada espectador é levado a questionar sua definição de liberdade quando conhece a ausência dela. Este musical é realizado pelo grupo de Teatro Candeeiro que atua no Acre desde 2016.

Especial Milton Nascimento

Dia 02/03 às 20h

Local: Quintal do Geleia

Entrada: Mesa R$ 140,00 individual R$ 40,00

Contato: 68 992093930

A banda Tritonum fez uma criteriosa seleção dos grandes sucessos do Mestre Bituca, pois é, Bituca era o apelido que Milton Nascimento tinha desde criança. Durante a apresentação são contadas as histórias por trás das canções e o público tem a oportunidade de participar de maneira ativa. A ideia surgiu a partir da paixão que os músicos do grupo Tritonum tinham pela obra de Milton Nascimento e das histórias envoltas de cada uma das composições.

Especial Marisa Monte

Dia 07/03 às 20h

Local: Confraria Gastrobar

Entrada: Mesa R$ 75,00 individual R$ 25,00

Contato: 68 99979 7300

A cantora Thalyta Soriano e a banda Embaraço prepararam um repertorio recheado de clássicos da cantora e de projetos, que fizeram parte da carreira da Marisa Monte, como Tribalistas e outros

TEATRO

Em Busca do Tesouro

Dias 24 e 25/02 às 19h

Local: Usina de Arte João Donato

Entrada: Gratuita

Grupo Arvoredo de teatro apresenta este espetáculo que tem como tema a jornada de José Gabriel da Costa, o mestre Gabriel, que como tantos outros partiram do Nordeste até os Seringais da Amazônia em busca de um tesouro.