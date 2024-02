EUA dizem que Rússia tem uma nova arma antissatélite ‘preocupante’

A administração de Biden tem intensificado as críticas aos republicanos da Câmara dos Deputados pela possibilidade do bloqueio de um projeto de lei de US$ 95 bilhões aprovado pelo Senado que forneceria ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan. Os defensores do projeto argumentam que uma das principais razões para os Estados Unidos apoiarem o governo em Kiev é se defender contra ameaças da Rússia que se estendem além da Ucrânia.