Ex-parceiro de cela de Daniel Alves entrega plano de fuga ao Brasil

Daniel Alves segue preso, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma casa noturna de Barcelona, e ainda não teve o veredito sobre o seu caso definido. Entretanto, um ex-companheiro de cela do jogador entregou que ele pretendia fugir para o Brasil caso recebesse liberdade condicional.

“Se lhe concederem a liberdade provisória até o julgamento, ele vai para o Brasil de certeza”, declarou o rapaz, que terá sua identidade revelada ainda neste final de semana, em declaração ao TardeAR, programa de televisão português.

Daniel Alves prestou depoimento sobre o suposto crime no último dia 7 de fevereiro. Este é o terceiro dia de audiência do caso, julgado pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

Conforme relatou a imprensa espanhola, Alves alterou o seu depoimento pela quinta vez e, agora, alega abuso de bebidas alcoólicas no dia em que o crime teria acontecido.

Na Espanha, o consumo exagerado de álcool é um atenuante que pode reduzir a pena do crime pela metade.

Em seguida, o jogador negou, novamente, que tenha forçado a denunciante a praticar relações sexuais. “Ela estava na minha frente e começamos a relação. Lembro que ela sentou em mim. Não sou um homem violento. Não a forcei a praticar sexo oral forçadamente”, relatou Daniel Alves.

O réu foi ouvido após o depoimento da vítima e de todas as testemunhas citadas no processo. Nesta quarta-feira (7/2), médicos e psicólogos forenses também foram ouvidos no tribunal.