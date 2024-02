Filha de Eduardo Velloso segue internada na UTI e sem previsão de alta; hospital emite boletim

Beatriz Velloso, de apenas 9 anos, filha do deputado federal Eduardo Velloso e da médica Rejane Velloso, continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein sem previsão de alta.

A menina está internada desde o final de janeiro, com um quadro de pneumonia, que evoluiu rapidamente, fazendo com que ela precisasse ser intubada. No último domingo (4), Beatriz foi extubada, após apresentar melhora no seu quadro de saúde, e segue internada na UTI.

De acordo com o boletim enviado à imprensa, os pais de Beatriz estão acompanhando a filha 24 horas por dia e dormem na cama com ela. Apesar da estabilidade no seu quadro de saúde, ela segue sem previsão de alta hospitalar.

“A Chefe da UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, pediu para intensificar o tratamento de amor e carinho com a Beatriz Velloso, 9 anos, filha do deputado federal Eduardo Velloso e da Médica cardiologista Rejane Velloso, os pais que já estão acompanhando a filha 24h , chegam a dormir na cama com a filha e ajudar a realizar todos os procedimentos da filha com muito amor e carinho durante todo esse tempo, ela está acordada conversando com os pais. Beatriz continua internada na UTI, com estabilidade do quadro, no momento sem previsão de alta hospitalar”, diz o boletim.

Na última terça-feira (6), amigos e familiares realizaram uma missa em ação de graças pela recuperação de Beatriz. A celebração aconteceu na catedral Nossa Senhora de Nazaré.