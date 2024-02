Filho de Gal Costa vai à Justiça travar batalha com viúva da cantora

Gabriel Costa, filho de Gal Costa, decidiu acionar a Justiça para reivindicar os direitos à herança deixada pela mãe. A intenção dele é questionar uma possível divisão do patrimônio da cantora com Wilma Petrillo, viúva da artista.

A viúva pede na Justiça o reconhecimento de uma união estável com a cantora. Caso concedida, dará a ela o direito a 50% da herança e a administrar o patrimônio artístico da baiana em conjunto com Gabriel.

No processo, baseado no relacionamento que teria vivido com a Gal Costa por 24 anos, ela também solicitou a posição de inventariante do espólio e pediu a guarda de Gabriel. Com 18 anos de idade, Gabriel contratou advogados para realizar sua defesa no tribunal, segundo Mônica Bergamo.

Para a defesa do filho de Gal, Petrillo atuava apenas como empresária da cantora e madrinha do menino, tornando a partilha de bens discutível. A interlocutores, ele afirma querer aproveitar a chegada à maioridade para “agir de acordo com sua consciência, livre de influências”.

Ex-produtor de Gal Costa acusa Wilma Petrillo de abuso

Gabriel Fischmann, ex-produtor de Gal Costa, usou suas redes sociais para fazer supostas acusações contra Wilma Petrillo. De acordo com o profissional, a viúva da cantora, com quem foi casada por 25 anos, chegou a envenenar um cachorro da família, sob alegação de que “ele ia morrer de qualquer jeito”.

Em seu perfil no Instagram ele mantém uma aba nos destaques dedica a esposa da antiga patroa, com tudo que compartilhou a respeito do caso.

Numa sequência de publicações, Gabriel afirmou que Petrillo era “mau caráter, vil e má, que arrasou a vida de dezenas de pessoas e destruiu tantas outras”. E pediu: “Favor levar direto para o manicômio judiciário, delegacia ou enfia numa camisa de força”.

Fischmann prosseguiu: “Uma pessoa que mata um animal de estimação da companheira e coloca a culpa no veterinário é de uma maldade sem fim”.

Além do bichinho, ele ainda contou que Wilma atentou contra o condutor de Gal e uma outra pessoa que o rapaz não identificou: “Uma pessoa que joga cinzeiro pesado de hotel em outra pessoa não pode ser normal. Uma pessoa que coloca calmante na comida do motorista não pode ser normal”.

Sem citar nomes, o produtor ainda pontuou sobre uma adoção. Para quem não sabe, Gal Costa tem um filho adotivo, Gabriel, que chegou em sua vida aos 60 anos, com 2 anos de idade e, atualmente, 17. “Alguém que diz que uma criança adotada ‘é um inferno’ para uma ‘mãe burra e velha’, não tem coração”, frisou.

Em seguida, o assessor foi mais objetivo: “Está uma velha, não era pra ter adotado. Além de velha é burra adotar uma criança com essa idade. A casa virou um inferno [junho de 2012].” Gabriel ainda escreveu que existiu supostas ameaças: “Disse que é medo de avião. É birra de gente velha. Eu vou colocar algo pra relaxar e quero ver se ela não vai”.

O exposed, bem extenso, ainda relatava “calotes” em profissionais que trabalharam com a cantora e comentou sobre um específico, que aconteceu em Florianópolis. “Deixa o filha da puta do produtor cobrar a Gal. Ela não vai atender. Estou com ela há 18 anos, você acha que ela vai acreditar em quem? Não fui com a cara. Os catarinenses são um saco.”

Gabriel Fischmann finalizou garantindo que estava recebendo ligações e que nada iria intimidá-lo.

“Relação tóxica e abusiva, uma narcisista. Investiguem mais! Infelizmente muitas amigas da Gal se calaram. Foram vítimas da sociopata como eu e amigos meus. Tive amigos devastados por essa senhora, vítimas de chantagem, abusos psicológicos e extorsão. Sei de muita coisa e quero contar, ameaças não vão me intimidar”, encerrou.