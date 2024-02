FOTOS: foliões lotam carnavais de Rio Branco para show de Neguinho da Beija-Flor e desfile de blocos

A última noite do Carnaval 2024 reuniu milhares de acreanos nos dois maiores carnavais de Rio Branco. No Carnaval da Família, que acontece no Calçadão da Gameleira, o show do sambista Neguinho da Beija-Flor levou diversos foliões e fãs do cantor para prestigiar a apresentação.

Já na Avenida Getúlio Vargas, no Rio Branco Folia, Carnaval da Prefeitura de Rio Branco, os acreanos se reuniram para assistir o desfiles dos blocos carnavalescos, em que três escolas disputaram o prêmio de R$ 15 mil.

Confira as fotos de Juan Diaz e Fagner Delgado para o ContilNet: