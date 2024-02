Gladson Cameli prestigia abertura do Carnaval Cultural Magid Almeida, em Cruzeiro do Sul

A prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste sábado, 10, a abertura oficial do Carnaval Cultural Magid Almeida, cujo nome homenageia o pioneiro na realização da festa momesca na região.

O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli, além de deputados e outras autoridades locais. O chefe do Executivo Estadual deu destaque à organização pomposa da maior celebração carnavalesca do Vale do Juruá.

“O prefeito Zequinha Lima e sua equipe estão de parabéns pela realização desta bela festa, que atraiu um grande contingente de pessoas. Desejo aos meus conterrâneos o melhor Carnaval de todos os tempos”, proferiu Cameli.

Zequinha Lima agradeceu à parceria, que mais uma vez colabora para que a gestão municipal proporcione um megaevento à população da segunda maior cidade dos acreanos. “A festa foi preparada com muito carinho, pensando na segurança e diversão das pessoas. A população local está convidada a abrilhantar o nosso Carvanal”, disse o prefeito.

O evento se encerra na próxima terça-feira, 13, com a previsão de reunir, durante os quatro dias de folia, cerca de 40 mil pessoas no gamelão da Praça Orleir Cameli, região central de Cruzeiro do Sul.

Apoio do governo do Estado

A união de esforços visa garantir a satisfação e total segurança da população e de turistas. Por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp), o governo montou um forte esquema de segurança com grande contingente de policiais, que atuarão no local e entorno do evento, além de bairros de Cruzeiro do Sul.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) vai garantir a fluidez e segurança do trânsito. A autarquia organizará as vias e avenidas que dão acesso ao gamelão, e também atuará, em conjunto com a Política Militar, para inibir crimes de trânsito. Aos foliões que necessitarem de assistência médica, o Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), deixará à disposição o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Programação

A programação das quatro noites de folia se inicia às 21h e se estende até as 3h da manhã do dia seguinte.

Cerca de 60 artistas, entre bandas e cantores da região, vão agitar público e entregar quase 30 horas de muito entretenimento. A promessa da organização é de transformar a edição na maior já realizada na terra dos Náuas.