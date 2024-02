Golpe do Pix: saiba como se defender durante o Carnaval

O gerente de Produtos da C&M Software, Wellington Silva, alerta que o cenário da festa é propício a golpes financeiros, sobretudo via Pix, principal sistema de transações e pagamentos do país.

O gerente explica que quem usa o Pix pode começar a se precaver antes mesmo de sair para a folia. “O usuário deve sempre se certificar de que seus dispositivos estão protegidos com antivírus e antimalware atualizados. Antes de efetuar qualquer transferência, verifique minuciosamente as informações do destinatário; evite aceitar solicitações de dinheiro inesperadas; e nunca compartilhe informações pessoais, como senhas ou PINs”, alerta Wellington.