Homem desaparece após entrar em carro e família acredita em homicídio; entenda

Um homem identificado apenas como “Roxo” está desaparecido desde o último sábado (17), após ser visto entrando em um carro no bairro do Alumínio, em Cruzeiro do Sul.

Segundo relatos dos próprios familiares e amigos do homem, ele teria sido vítima de homicídio, no entanto, as autoridades de segurança não puderam confirmar nada até o momento, já que nenhum corpo foi encontrado.

A polícia já deu início às buscas de informações, na tentativa de elucidar o caso. As investigações seguem em andamento.