Horóscopo: veja o que esperar para o seu signo nesta quarta; clique aqui

Quer entender racionalmente algo complexo? Ou prefere pedir uma luz de inspiração, lançando perguntas ao que existe de mais abstrato na imensidão do universo? Bem, nesta quarta-feira, dia 28, o céu dá uma mãozinha para quem quiser seguir em qualquer uma – ou em ambas – dessas direções aparentemente opostas.

Em meio às sensíveis águas do signo de Peixes, o Sol, nosso astro-rei, dá as mãos ao mental planeta Mercúrio e também ao regente dos grandes ciclos de tempo, Saturno. Com esse trio tão simbólico quanto poderoso em conjunção, o astral evoca a clareza de ideias e a lucidez até nas questões mais sutis da existência humana. Isso porque, nas águas piscianas, tão naturalmente afeitas ao canto das sereias, é preciso saber jogar luz às sensações e intuições.

Fazer o bom uso da intuição é uma arte! A leitura das impressões, nas entrelinhas, favorece a percepção do meio em que se está inserido. Contudo, essas sutilezas sensoriais também falham com frequência e é por esse motivo que as faculdades cognitivas precisam estar bem direcionadas. Aliás, eis aí a sabedoria dos sábios e o cerne do Santo Graal da evolução humana.

É preciso também encontrar o tom certo para aplicar a pura racionalidade. Os domínios simbólicos de Mercúrio destacam o pensamento crítico e a comunicação. Juntando elementos de diferentes campos do conhecimento – não podemos esquecer que esse pequeno planeta rochoso recebeu a alcunha de “mensageiro dos deuses” – Mercúrio abre espaço para os quebra-cabeças mais interessantes da vida, tão lúdicos quanto desafiadores.

E, para arrematar esse conjunto simbólico tão rico, temos o estruturado Saturno recebendo o calor e a luz solar para desnudar sua passagem pelo último signo zodiacal. Desde o ano passado em Peixes e até 2026, o gigante dos anéis está levando todo seu caráter exigente e desafiador para os domínios da saúde mental, da espiritualidade e da psicologia. Por isso, esse encontro celeste torna-se tão especial: ele tem o potencial de revelar sutilezas inéditas e gerar grandes insights.

Seja como for, este miolo de semana está especial e pede mais equilíbrio. Inspire-se, então, na Lua Cheia passando pelo signo de Libra para lembrar-se de que estar em equilíbrio e de bem com a própria vida é condição fundamental. E isso não deve requerer muita coisa: basta estar à vontade com a própria psique!

Observe: com aproximadamente 80% do corpo iluminado, a Lua Cheia surge no horizonte Leste, depois das 21h, para depois ficar visível até o amanhecer da quinta-feira, dia 29. Deslocando-se em direção ao Oeste em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite também estará alinhada a Izar, a estrela Epsilon da boreal Constelação de Bootes (“O Boieiro”).

Áries: busque ter clareza em relação às pessoas, ariano. É sempre bom estar atento às intenções alheias.

Touro: esteja próximo das pessoas que agregam à sua rotina, taurino. É preciso cultivar ambientes saudáveis e produtivos.

Gêmeos: entenda-se melhor, geminiano. É importante que você esteja bem conectado com os próprios sentimentos e potencialidades para que consiga agir com mais clareza.

Câncer: é hora de buscar mais direcionamento, sabendo ouvir as pessoas mais íntimas, canceriano. O astral pede mais atenção às suas emoções.

Leão: ouça bem as pessoas e dê passos mais certeiros, leonino. É hora de perceber onde é melhor fazer suas apostas.

Virgem: saiba priorizar as pessoas e as relações certas, virginiano. O astral pede mais ação conjunta, desde que bem direcionada.

Libra: você está cheio de profundidade, pisciano. Use bem a sua intuição para agir de maneira certeira.

Escorpião: é hora de usar a sua capacidade de perceber o entorno para cercar-se das pessoas que ajudam você a crescer, escorpiano. Mantenha a mente descansada e bem nutrida.

Sagitário: prefira as pessoas mais próximas e confiáveis do que a exposição social desnecessária, sagitariano. É hora de honrar os seus valores e raízes.

Capricórnio: pense no longo prazo e siga a sua intuição, capricorniano. É hora de buscar reconhecimento, mas de forma bem estruturada.

Aquário: é hora de crescer, mas de maneira bem estruturada, aquariano. Reflita sobre os seus próximos passos e faça apostas nas coisas certas.

Peixes: encare de frente os seus desafios, pisciano. Aliás, cerque-se das pessoas certas para seguir em frente com mais clareza e senso de propósito.