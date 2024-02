‘Joelma do Acre’ pede ajuda para realizar cirurgia de emergência: “Estou dopada de remédio”

Figura popular no município do Quinari, Francibele Ferreira Bezerra, mais conhecida como Joelma Cover do Acre, tem enfrentado problemas com sua saúde. Fã da cantora Joelma, ex-vocalista da Banda Calypso, desde a adolescência, a cover acreana da cantora tem apelado por ajuda, pois vive um drama com um mioma na região pélvica e também pedra na vesícula.

Em entrevista ao ContiNet, na tarde desta quinta-feira (1), a cover da famosa cantora Joelma falou um pouco sobre o triste episódio que vive. Há cerca de três meses, Francibele Bezerra descobriu a existência de dois miomas uterinos. Segundo ela, antes de descobrir os miomas, sentia alguns caroços, porém achava que era algo normal. Cerca de um mês depois, foi fazer um ultrassom e viu que não eram simples caroços.

“Descobri esses miomas há três meses, estava cansada, e estou sofrendo muito com esses miomas e agora descobri a pedra na vesícula. Juntou tudo, e aí é uma dor, numa coisa a dor na outra”, disse Joelma ao ContilNet.

Por conta das dores recorrentes, ela procurou a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), porém foi informada que grande parte dos médicos está de férias ou ainda em recesso e só devem começar a chamar para consultas e cirurgias em março.

“Fui na fundação, infelizmente a fundação está em recesso. Pra fevereiro e março por aí. Mas e aí eu estou esperando também um exame tipo uma biópsia, para saber se não está bem avançado, se virou um câncer, ninguém sabe. Porque assim, a médica pediu pra fazer, porque eu estou perdendo muito líquido e está dando mal cheiro, estou tomando muito remédio, estou dopada de remédio”, disse em entrevista ao ContilNet.

Com 19,4 mil seguidores no Instagram, Francibele Bezerra iniciou uma campanha nas redes sociais, a fim de arrecadar dinheiro para realizar a cirurgia, que deve custar em torno de R$ 10 mil. Além das doações, os interessados também podem comprar uma rifa para beneficiá-la. Os interessados em doar qualquer quantia podem fazer Pix através da chave 68 992077868 ou, para comprar o número de uma rifa, devem entrar em contato pelo mesmo número da chave Pix.

Veja as premiações e rifas: