Lilia Cabral se pronuncia sobre confusão nos bastidores de Fuzuê

Nesta sexta-feira (16/2), Lilia Cabral pediu perdão pela confusão que arrumou nos bastidores de Fuzuê, novela das 19h da TV Globo. A coluna Fábia Oliveira, que sempre sabe de tudo, já havia contado em primeira mão sobre os barracos, que sobravam até para os colegas de elenco. “Sei que vocês me amam”, brincou.

“Desculpa qualquer coisa, sei que vocês me amam. Apesar dos berros, de eu mandar calarem a boca, sei que vocês me amam. E outra coisa, o pior de tudo é que não vou mudar”, destacou.

A cena aconteceu durante uma festa de confraternização do folhetim, que está em seus últimos capítulos, tendo a última exibição no dia 1º de março. Lilia vive Bebel Montebello, mãe de Preciosa, interpretada por Marina Ruy Barbosa. Família é Tudo vai substituir a trama da emissora carioca.

O vídeo com a declaração acabou viralizando no X, antigo Twitter: “Ai, tô morrendo com Lilia Cabral pedindo desculpas pelos berros e por mandar o povo calar a boca depois das matérias que saíram falando que ela fazia isso”.

Entenda a confusão:

No início de fevereiro, uma fonte da coluna contou que Lilia Cabral se irritou com o falatório durante as filmagens e sobrou pra todo mundo, inclusive para um funcionário da produção. Mas calma que a gente conta tudinho para você.

O elenco da novela das 19h da TV Globo, incluindo Lilia Cabral, que interpreta Bebel; Leopoldo Pacheco (César Montebello), Marina Ruy Barbosa (Preciosa Montebello) e Romulo Arantes Neto (Julião), estava gravando uma das cenas da trama, onde acontece um leilão de joias, até que o caldo entornou.

Lilia Cabral, depois de terminar sua parte, deu um ataque e começou a gritar. O motivo? A atriz afirmou estar cansada de aturar os falatórios nos bastidores, há 9 meses, todas as vezes que ela está gravando.

O passarinho verde relatou, ainda, que a artista disse ser uma falta de respeito com quem está à frente das câmeras e que nos seus quase 40 anos de emissora nunca viu nada desse tipo acontecer antes.

A testemunha contou também que muitas pessoas pensaram que os gritos faziam parte da cena, mas quando viram que era real, ficaram perplexos. A para quem pensa que acabou, só espera que tem um pouco mais.

A cereja do bolo do momento constrangedor foi o fato de Lilia Cabral soltar os cachorros em cima de um rapaz da produção por achar que ele teria lhe dado as costas.

Após o trelelê todo, o diretor da trama, Adriano Melo, tomou as rédeas e resolveu a questão: ele deu razão à atriz sobre o falatório e sugeriu que ela regravasse a cena, o que foi aceito prontamente.

No fim de tudo e com a gravação refeita, o funcionário da produção foi conversar com Lilia Cabral e esclareceu que não era ele quem estava falando no momento em que ela estava fazendo sua cena e muito menos virou as costas para ela. A atriz, então, pediu desculpas. Que auê, hein?