Este carnaval estou curtindo a família em Florianópois e fui prestigiar o desfiles das escolas de samba no sambódromo Nego Quirido. Venceu a escola União da Ilhada Magia, que fez uma homenagem à relação entre o esporte e a cultura catarinense. Confira os flashes!

Mais alguns flashs do agitado carnaval de Florianópolis, que arrastou mais de 50 mil pessoas para o centro da cidade com desfiles de blocos, concurso de fantasias e Blocos de Sujos no maior astral.