Medição das 12h: nível do Rio Acre sobe 4 centímetros e atinge 16,92 metros em Rio Branco

O rio Acre continua crescendo de nível e já registra 16,92 metros na medição das 12h da Defesa Civil desta quinta-feira (29). Na última medição, das 9h, o afluente estava com 16,88 metros, ou seja, um acréscimo de 4 centímetros em 3 horas.

O bairro da Base, que fica às margens do afluente, já está completamente tomado pela enchente. A Defesa Civil segue monitorando a situação.

De acordo com a Defesa Civil, o número de pessoas afetadas pela alagação já ultrapassa mais de 100 mil em todo o Acre. Dentro desse quantitativo estão as pessoas desabrigadas, desalojadas e aquelas que, mesmo com a chegada das águas, não saíram de suas casas.