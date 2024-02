Menina perde avô e bisavô em acidente e é picada por 500 abelhas

A pequena Alice Soares Albino, de 9 anos, sobreviveu a um acidente de trânsito que deixou duas pessoas mortas na tarde do último domingo (11/3), em Montanha, no Espírito Santo. Logo depois de sair do veículo, a menina foi atacada por um enxame de abelhas e levou mais de 500 picadas. As informações são da TV Gazeta.

No momento do acidente, Alice estava acompanhada do avô, José Pereira Novais, de 77 anos, e do bisavô, Paulo Soares Ribeiro, de 96 anos, que não resistiram aos ferimentos e faleceram.

A Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES) foi acionada para atender a ocorrência e ao chegar ao local encontrou a menina se debatendo no asfalto ao ser atacada pelos insetos. Segundo a corporação, havia centenas de abelhas no corpo da menina, principalmente na cabeça.

Alice foi encaminhada para um hospital de Colatina. A criança está consciente e estável, mas ficará internada e não tem previsão de alta em decorrência da quantidade de picadas que levou.

O pai da menina, o enfermeiro Celso Ruela Albino, contou que ela não possui muitos ferimentos do acidente, mas ficou com sequelas das picadas.

“Da gravidade do acidente automobilístico, ela não tem praticamente nenhum arranhão. Acho que o que agravou mais foram as picadas de abelha, devido a bravura dela de ter saído do carro para pedir socorro. E nesse meio trajeto aí, as abelhas, o enxame de abelhas, começaram a picar”, disse Celso.