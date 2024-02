Mesmo com dificuldades na avenida, ‘Bloco 6 É D+’ agita concurso de blocos de Rio Branco

Em busca do sexto trofeu, o “Bloco 6 é D+” homenageou a cultura popular brasileira no concurso oficial dos Blocos de Carnaval 2024 de Rio Branco, na noite desta terça-feira(13). Com o samba enredo ‘Os ritmos da Cultura Popular’, o bloco foi o segundo a desfilar na Avenida Getúlio Vargas, que teve um trecho interditado para o carnaval da prefeitura.

Com 10 minutos de desfile, o diretor do bloco, Frank Costa, alegou dificuldades para seguir a apresentação por falta de espaço na avenida. Ele solicitou o microfone da produção, pediu para que a população abrisse espaço e criticou a organização da avenida.

“Eu quero deixar claro que o povo da organização está gravando o desfile, mas não está trabalhando e atrapalhando o desfile do bloco. Vai entrar na avenida, mas tá sendo atrapalhado por conta da organização. Eu peço desculpas em nome da comunidade, Klosbe, e à toda as pessoas que eu conheço da organização, mas por favor, ajudem o nosso bloco a desfilar. Afastem gente, por favor! É o que eu peço. É um pedido da comunidade. Deixem a comunidade desfilar!”, pediu o diretor.

Apesar da dificuldade, o bloco retomou a energia e, com seus 500 integrantes, levou uma mistura cultural ao público com muita empolgação. As sete notas musicais foram representadas no abre alas, que foi seguido pela participação da Marujada Brag Esperança e o Jabuti Bumbá, que trouxeram a cultura local para o desfile.

Pela arquibancada montada em frente ao Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CEBRB), a população vibrou com bateria comandada pela Rainha xapuriense Maria Luiza. Uma ala de foliões vestidos com o abadá do bloco conseguiram manter a energia no final do desfile, que teve pouco mais de 37 minutos de duração.

O “6 é D+” é formado por moradores do bairro 6 de Agosto, foi fundado em 1995, e investiu mais de R$20 mil no desfile deste ano.

Organizado pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB), o concurso vai premiar o primeiro lugar com R$ 6 mil, o segundo com R$ 5 mil e o terceiro lugar com R$ 4 mil. Os blocos serão avaliados em seis categorias: Samba enredo, Alegoria, Bateria, Harmonia, Rainha da Bateria e Comissão de Frente.

A avaliação foi realizada pelos 12 jurados: Júnior Martines, Juscelino Mello,Geovanne Souza, Marcelo Arruda, Elizangela Campos, Marques Izítio,Gessé de Freitas (Branco), Carlos Fernando, Anderson Lima, Damião Souza, Eduardo William e Kelly Brito.

O concurso começou por volta das 19h30 com apresentação do Bloco Sambase, vencedor da competição em 2023. A disputa começou com o bloco “Sem Limite”, seguido pelo “6 é D+” e encerrada com o desfile do “Unidos do Fuxico”.

Confira abaixo o samba enredo do bloco deste ano, composto e interpretado por Dida Oliveira:

OS RITMOS DA CULTURA POPULAR

SOU 6 É D+…SOU PURA EMOÇÃO

TRAGO ALEGRIA DENTRO DO MEU CORAÇÃO

SOU 6 É D+…E VOU TE ENSINAR

A DANÇAR OS “RITMOS” …DA CULTURA POPULAR

SEJA NO FORRÓ OU NO XAXADO, ARRASTA PÉ BEM ARRASTADO A ALEGRIA DO FOLCLORE ESTÁ NO AR DANÇO MAXIXE TOMO BANHO DE AXÉ TEM FREVO TEM CANDOMBLÉ, SAMBA E MARACATU

TEM MARUJADA, TEM CÔCO, TEM TIMBALADA TEM BAIÃO COM EMBOLADA E TAMBÉM CATERETÊ

TEM BOSSA NOVA, CALANGO TEM GAFIEIRA SE ENTRAR NA BRINCADEIRA EU DANÇO FUNK COM VOCÊ

A QUADRILHA COMEÇOU… PEGUE SEU PAR OLHA O XOTE MEU AMOR…DOIS PRA LÁ E DOIS PRA CÁ

VAI TER CIRANDA NESSA FESTA TRIUNFAL TEM LAMBADA TEM FRICOTE HOJE EM NOSSO CARNAVAL!