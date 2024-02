Mocidade Alegre é bicampeã do Carnaval de SP

A Mocidade Alegre conquistou o bicampeonato do Grupo Especial do Carnaval de SP. A escola da zona norte chegou nesta terça-feira (13/2) a seu 12º título ao apresentar um enredo sobre as viagens de Mário de Andrade pelo Brasil.

Na apuração dos desfiles realizados no último fim de semana, a Mocidade terminou com 270 pontos à frente da Dragões da Real, a segunda colocada, nos critérios de desempate.

No desfile de domingo (11/2), a Mocidade fez uma apresentação impecável, que já a credenciava ao título do Carnaval de SP.

A Mocidade Alegre passou pelo Anhembi com um carnaval de primeira, disposta a manter o título com o enredo “Brasiléia Desvairada”. As alas estavam muito bem coreografadas, com samba fácil de acompanhar. Sob o comando do Mestre Sombra, a bateria Ritmo Puro não decepcionou.

O enredo tratou das viagens do modernista Mário de Andrade e seu registro da diversidade cultural brasileira. E foi muito bem contado pelo carnavalesco Jorge Silveira.

Um dos destaques do desfile da escola da zona norte paulistana ficou por conta das baianas em pedra sabão.

Acinzentadas, quebraram a profusão de cores, de forma requintada. No enredo, as baianas estiveram inseridas no trecho que contou a passagem de Mário de Andrade por Minas Gerais.

