Morte de idosa após invasão de PMs à residência vira alvo de investigação do MPAC

A invasão à casa da senhora Maria José Pereira e sua morte, no último dia 13, após complicações de saúde por causa da ação de policiais militares, serão objetos de investigação criminal por parte do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). O pedido de investigação foi feito nesta sexta-feira (16), pela Promotoria Especializada de Controle Externo da Atividade Policial do MPAC.

O caso ocorreu no último dia oito, no bairro da Pista, em Rio Branco. Familiares da idosa, que convalescia de problemas cardíacos, acusaram os PMs de invadirem a residência sem mandado judicial. Além disso, os policiais teriam usado spray de pimenta contra a dona de casa. Ela passou mal na hora, foi internada e morreu cinco dias depois.

Os militares alegaram que foram descartados por pessoas que se encontravam na residência invadida. O comandante da ação já foi identificado pelo comando da Polícia Militar.

No decorrer da investigação, o MPAC requisitou imagens de câmeras de segurança instaladas na região e ouviu familiares. Uma equipe do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) auxilia o trabalho de apuração que está em andamento