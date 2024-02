Motorista atropela idosa e foge do local sem prestar socorro

Um incidente foi registrado na rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, segundo distrito de Rio Branco (AC), no final da tarde desta quarta-feira, dia 15. Uma idosa, identificada como Maria das Dores Lima Nunes, de 51 anos, foi atropelada enquanto tentava atravessar a via.

De acordo com relatos de testemunhas oculares, a senhora Maria das Dores estava realizando a travessia da rodovia no momento em que uma caminhonete passava pelo local. Infelizmente, o condutor do veículo não notou a presença da pedestre e a atropelou. O motorista do veículo em questão fugiu do local, sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima.

Por sorte, uma guarnição da Polícia Militar do segundo batalhão estava próxima ao local do acidente, e foi alertada por populares de que a caminhonete teria sido vista entrando no ramal Bom Jesus. A polícia prontamente iniciou buscas pela região na tentativa de localizar o motorista responsável pelo atropelamento, porém, até o momento do fechamento desta matéria, não há informações sobre a captura do suspeito.

Diante da gravidade da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local para prestar os primeiros socorros à vítima. Maria das Dores, que sofreu escoriações, fortes dores nas costas e apresentava dificuldades na coordenação motora da parte inferior do corpo, foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave, mas estável.