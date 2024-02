Novo Assassin’s Creed está a caminho e já tem janela de lançamento, confirma Ubisoft

Após anos de inúmeros pedidos dos fãs, a Ubisoft finalmente decidiu investir no Japão Feudal com Assassin’s Creed Codename Red — era histórica que já serviu como plano de fundo para diversos games de renome, como Ghost of Tsushima, Onimusha e tantos outros. A boa notícia aqui, no entanto, é que o novo game da franquia chega até março de 2025, segundo a própria publisher.

A informação veio através do relatório fiscal mais recente da Ubisoft, onde a editora confirmou que a sequência será lançada no ano fiscal de 2025 — janela que é referente a abril de 2024 e março do ano que vem. Além disso, também tivemos a confirmação de que Star Wars Outlaws chega ainda este ano.

“Para o futuro, estamos nos preparando para uma programação muito promissora para o ano fiscal de 2025”, disse o co-fundador e CEO da Ubisoft, Yves Guillemot. “Incluindo o lançamento de Star Wars Outlaws em 2024, […] especialmente tendo em conta o apelo inegável desta lendária franquia, que chegará pela primeira vez ao mundo aberto, bem como Assassin’s Creed Codename Red, ambientado no tão aguardado universo do Japão Feudal”.

“Estamos ansiosos para revelar toda a extensão das capacidades criativas das equipes da Ubisoft, que estão trabalhando duro para tornar esses jogos um sucesso que corresponda às expectativas dos jogadores”, concluiu o executivo.

Assassin’s Creed Codename Red dará início à “fase três” da franquia

Anunciado em setembro de 2022, Assassin’s Creed Codename Red está sendo produzido pela Ubisoft Quebec, mesmo estúdio de AC Odyssey. O novo jogo dará início ao que a publisher chama de “fase três” da saga — embora mais detalhes não tenham sido divulgados até o momento.

Talvez essa tal “fase três” esteja relacionada aos períodos e diferentes escopos dos games da série, que já vendeu mais de 200 milhões de cópias desde a sua estreia em 2007. Por exemplo: do primeiro game até AC Syndicate, seria referente à primeira fase — jogos mais lineares e com foco na narrativa.

Já de AC Origins até AC Valhalla seria referente a um segundo conjunto, este focado em experiências de mundo aberto e exploração. Essa “fase três” que a Ubisoft se refere pode ter sido introduzida em AC Mirage, que voltou para as raízes da saga, também apostando forte na narrativa linear e no stealth.

Claro, isso é apenas especulação de nossa parte — mas parando para pensar por essa linha de raciocínio, até que faz muito sentido, não é mesmo?

“Anunciaremos as datas um pouco mais tarde, mas queríamos marcar uma mudança tecnológica e em termos de jogabilidade, à medida que avançamos para a geração do PS5 e do Xbox Series”, explicou Marc-Alexis Cote, responsável pela franquia, em uma entrevista ao VGC em 2022.