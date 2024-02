Olha o Acre aí, gente! Neguinho da Beija-Flor sobe ao palco do Carnaval da Gameleira

O show do cantor Neguinho da Beija-flor iniciou pontualmente às 22h no Carnaval da Família, que acontece no Calçadão da Gameleira. Com muito samba e sua voz marcante, o artista tirou o público do chão.

Neguinho da Beija-flor reavivou clássicos da música brasileira, como Descobridor dos Sete Mares, Não Quero Dinheiro, e Vale Tudo.

O show do artista era a atração mais esperada do Carnaval da Gameleira, que encerra nesta terça-feira. Confira os registros da apresentação do cantor:

Assista a última noite de Carnaval ao vivo: