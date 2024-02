Pais dizem se sentir seguros em levar crianças ao Carnaval da Família: “Estrutura excelente”

Quem está presente nas noites de do Carnaval da Família pôde perceber uma quantidade considerável de famílias e crianças festejando os bloquinhos e bandas que alegram as noites de folia. Fantasiadas, no colo das mães ou até mesmo dançando, as crianças roubaram a cena nesta segunda noite (10).

Maria José, de 30 anos, fica perto do palco com seu bebê no colo curtindo e fala como está bom aquele momento. Acompanhada também de sua mãe, ela fala ao ContilNet que: “A gente está trabalhando ali na frente, mas tirou um tempo pra vir dançar”.

Já, Elis Regina, de 43 anos, trouxe a sobrinha e confessa que estava com receio da violência urbana no geral, porém, se surpreendeu ao chegar no espaço e se deparar com uma grande estrutura:

“É o primeiro Carnaval que venho aqui e achei tudo excelente. Confesso que estava com receio de vir, mas ao ver tudo organizado. Trouxe minha sobrinha para ver como que tava e fiquei surpresa de estar tão boa”. Elis Regina afirma que está tranquila depois de tudo e que pretende retornar ao evento.

Assista a transmissão ao vivo da segunda noite: