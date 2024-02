Ponte Metálica entre Brasileia e Epitaciolândia será fechada no período da noite durante cheia do rio

Neste domingo, 25 de fevereiro, autoridades e equipes municipais da Defesa Civil de Brasileia e também Epitaciolândia se reuniram para discutir os impactos causados pela alagação do Rio Acre, e as possíveis decisões conjuntas que serão tomadas entre as duas esferas de poder e instituições.

No encontro foram abordadas as medidas emergenciais no que diz respeito à infraestrutura viária, como a ponte José Augusto, que liga as duas cidades, e ao trânsito local. A reunião aconteceu no gabinete do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes.

Participaram, secretários municipais, o prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, a gestora de políticas para mulheres, Suly Guimarães, o coordenador de Defesa Civil de Brasiléia, capitão Sandro, o comandante do Corpo de Bombeiros, Éden Santos, o juiz Clovis Lodi, o deputado federal Roberto Duarte, representantes da Polícia Federal, Polícia Militar, Exército Brasileiro, Detran, Defensoria Pública, entre outros órgãos que fazem parte da Defesa Civil das duas cidades.

Veja fotos da reunião: