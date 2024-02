Por conta de enchente, Sesacre adia aplicação de provas do concurso

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, decidiu suspender a realização das provas do processo seletivo da Sesacre, que estava marcado para acontecer neste próximo domingo (3). O motivo é a cheia do Rio Acre e de outros afluentes espalhados pelo Estado, que já atingem centenas de famílias.

O certame que vai oferecer mais de mil vagas para diversas áreas em todo o Estado será aplicado em Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá, mas em outro momento.

O pedido para adiamento do seletivo partiu dos próprios candidatos e do Conselho Regional de Medicina (CRM), sendo acatado por Pascoal.

A nova data ainda será divulgada na próxima semana, mas o secretário disse ao ContilNet que as provas podem acontecer entre os dias 31 de março e 7 de abril.

“No momento certo vamos definir a data das provas e fazer o anúncio oficial”, destacou o secretário.

VEJA A NOTA LANÇADA PELO GOVERNO:

O governo do Estado do Acre, por meio das secretarias de Estado da Saúde (Sesacre) e Administração (Sead) informa que, diante da situação de emergência decretada em 17 municípios atingidos pelas enchentes causadas por rios e igarapés, as provas do concurso público para provimento de vagas na Saúde previsto para este final de semana estão suspensa até ulterior deliberação.

Informa, ainda, que uma nova data será oportunamente divulgada aos candidatos para que possam participar do certame.

Paulo Roberto Correia

Secretário de Estado de Administração

Pedro Duarte Pinheiro Pascoal Zambon

Secretário de Estado de Saúde